Datça'da Zeytinlikte Yangın: 3 Dönüm Zarar Gördü

Muğla'nın Datça ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangında 3 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

Datça'nın Mesudiye Mahallesi Dam Arası mevkisinde yerleşim yerlerinin olduğu bölgede yol kenarında zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Datça Orman İşletme Şefliği ekipleri ve Datça MAG-AME (Mahalle Arama Kurtarma) ekipleri yönlendirildi. Yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle alevler, 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında ilk belirlemelere göre 3 dönüm alan zarar gördü.

Haber: Mehmet Evren AKSOY / DATÇA (Muğla), DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
