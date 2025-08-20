Datça'da Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Datça'da Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Datça'nın Mesudiye Mahallesi Dam Arası mevkisinde yerleşim yerlerinin olduğu bölgede yol kenarında zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Datça Orman İşletme Şefliği ekipleri ve Datça MAG-AME (Mahalle Arama Kurtarma) ekipleri yönlendirildi. Yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle alevler, 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında ilk belirlemelere göre 3 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
