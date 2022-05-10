Datça'da yolcu otobüsüne çarpan traktördeki 2 kişi hafif yaralandı
AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Datça ilçesinde yolcu otobüsüne çarparak devrilen traktördeki iki kişi hafif yaralandı.
Datça ilçesinde yolcu otobüsüne çarparak devrilen traktördeki iki kişi hafif yaralandı.
Özcan Y. idaresindeki 20 KL 570 plakalı traktör, Kazım Yılmaz Bulvarı Eski Datça Kavşağı'nda, trafik ışıklarda bekleyen Ecem E. yönetimindeki 48 EB 011 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörden atlayan sürücü ile Halil Kıvanç G. hafif yaralandı.
Yaralılar, çağrılan sağlık ekibince ayakta tedavi edildi.
Öte yandan polis ekiplerince, traktör sürücüsüne kuralını ihlali yaptığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.
AA / Sebiha Arslan - Güncel