Datça'da yol kenarında bitkin halde bulunan yaralı dağ keçisi tedaviye alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Datça'da yol kenarında bitkin halde bulunan yaralı dağ keçisi tedaviye alındı

AA - Sebiha Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Datça'da yol kenarında bitkin halde bulunan yaralı dağ keçisi tedaviye alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yüzü, kulakları ve ayaklarında kısmi yanıklar bulunan bitkin haldeki dağ keçisi yavrusu tedavi altına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, yüzü, kulakları ve ayaklarında kısmi yanıklar bulunan bitkin haldeki dağ keçisi yavrusu tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan Mert Ballı (28) ve arkadaşları, Mesudiye Mahallesi'nde yol kenarında bitkin halde bir dağ keçisi gördü. Yürümekte güçlük çeken dağ keçisi yavrusunu yakalayan Ballı ve arkadaşları, Muğla Milli Parklar Müdürlüğü ile Datça Belediyesine bilgi verdi.

Yüzünün bir kısmı, kulakları ve ayaklarında yanıklar olduğu görülen dağ keçisi yavrusu, belediye yetiklerine teslim edildi.

İlçede bir süre önce çıkan orman yangınından etkilendiği düşünülen keçinin, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Datça'da, 13 Temmuz'da çıkan orman yangını bir gün sonra kontrol altına alınmış, bölgede karadan ve havadan soğutması yapılmıştı.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title