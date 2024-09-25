Datça'da Yelkenli Tekne ile İtalya'ya Geçmeye Çalışan 113 Kaçak Göçmen Yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yelkenli tekneyle İtalya'ya gitmeye çalıştıkları belirlenen 32'si çocuk, 113 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 23 Eylül'de saat 23.10 sıralarında Datça açıklarında, yelkenli tekne ile İtalya'ya gitmeye çalışan kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, hareketli tekneyi durdurup içerisindeki 32'si çocuk, 113 kaçak göçmen ile teknedeki 2 organizatör şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 organizatör şüphelisinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.