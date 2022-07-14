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Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangında zarar gören 300 hektar ormanlık alan havadan görüntülendi.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangında zarar gören 300 hektar ormanlık alan havadan görüntülendi.

Mesudiye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangının bugün kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürdü.

Yanan alanlar ve kara ekiplerinin soğutma çalışmaları Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi.

Görüntülerde yangının ne kadar geniş bir alanda etkili olduğu ve verdiği tahribat yer aldı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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