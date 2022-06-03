Datça'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

Datça'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA - Sebiha Arslan - Güncel
Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
İskele Mahallesi'nde durdurulan M.G'nin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Sebiha Arslan - Güncel