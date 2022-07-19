Datça'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Datça Grup Amirliği ekipleri, il dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ve eğlence mekanlarında satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, düzenlenen operasyonla B.Y (27) ve G.A'yı (20) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Sebiha Arslan - Güncel Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler

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