Datça'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Datça'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 55 yaşındaki C.K. ve 32 yaşındaki E.T. adlı iki şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında şüphelilerin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda, C.K. (55) ve E.T'nin (32) üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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