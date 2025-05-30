Datça'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda, C.K. (55) ve E.T'nin (32) üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından adli işlem başlatıldı.