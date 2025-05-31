Datça'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda, evde uyuşturucu madde yetiştirdiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İskele Mahallesi'nde M.A.Ç'ye ait evde Hint keneviri yetiştirildiği yönünde ihbar alan jandarma ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 kök kenevir bitkisi, 62 gram skunk esrar, 21 gram kenevir tohumu, esrar öğütme aparatı ve 36 esrar sarma kağıdı ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Ekipler, Hızırşah Mahallesi'nde S.T'ye ait eve de operasyon düzenledi.

Evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen, çok miktarda uyuşturucu ve kök kenevir bitkisi ile sıvı gübre ve 3 parça iklimlendirme malzemesi ele geçirilen şüpheli de gözaltına alındı.