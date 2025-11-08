Datça'da Trafik Uygulamaları: 24 Sürücüye 27 Bin Lira Ceza

Datça ilçesinde düzenlenen uygulamalarda, 24 araç sürücüsüne 27 bin 354 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasında 288 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 48 araç da kontrol edildi.

Ekiplerce, metruk binalar ve çevreleri ile umuma açık eğlence mekanları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddeler de denetlendi.

Uygulama kapsamında 24 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 27 bin 354 lira cezai işlem uygulandı.

Bir kıraathaneye de kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edildiği gerekçesiyle işlem yapıldı.