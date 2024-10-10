Datça'da Trafik Kazasında Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki lise öğrencisi Erhan K. yaşamını yitirdi. Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda gencin hayatını kaybetmesi, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen gerçekleşti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Lise öğrenicisi Erhan K'nin (17) kullandığı 48 AGJ 147 plakalı motosiklet, İskele Mahallesi Kargı Yolu Caddesi'nde Arda Ş. (17) yönetimindeki 48 ABA 050 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Erhan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gencin cesedi incelemelerin ardından Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından kaçan Arda Ş'nin gözaltına alındığı öğrenildi.