Datça'da Tatilciler için Turizm Polikliniği Açıldı

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Datça ilçesinde yaz aylarında artan nüfus nedeniyle tatilcilerin sağlık hizmetlerine kolay erişimi sağlamak amacıyla turizm polikliniği açıldı. Poliklinik, haftada üç gün hizmet verecek.

Datça ilçesinde tatilciler için turizm polikliniği açıldığı bildirildi.

İlçe Datça Toplum Sağlığı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Palamutbükü mevkisinde, yaz aylarında artan nüfus nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla geçici turizm polikliniği açıldı.

Bugünden itibaren hizmet vermeye başlayan poliklinik, Yaka Sağlık Evi bünyesinde faaliyet gösterecek.

Poliklinik pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftanın üç günü 09.00 - 12.00 arasında açık olacak.

Cumalı, Mesudiye ve Palamutbükü'nde konaklayan turistler ile vatandaşlar, bu saatlerde randevu almadan başvurarak doktor muayenesi ve temel sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Turizm polikliniği, bölgede görev yapan tek aile hekimine destek olmak amacıyla, Datça Toplum Sağlığı Merkezi tarafından görevlendirilecek doktorlarla hizmet verecek.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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