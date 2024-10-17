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Datça'da Tarım Alanında Yangın Söndürüldü

Datça'da Tarım Alanında Yangın Söndürüldü
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Muğla'nın Datça ilçesinde, İskele Mahallesi Burgaz mevkisinde çıkan yangın, itfaiye ve yangın söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 20 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Muğla'nın Datça ilçesince tarım alanında çıkan yangın söndürüldü.

İskele Mahallesi Burgaz mevkisindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, yangın söndürme işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin etkin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangından yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel

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