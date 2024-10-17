Datça'da Tarım Alanında Yangın Söndürüldü

Muğla'nın Datça ilçesince tarım alanında çıkan yangın söndürüldü.

İskele Mahallesi Burgaz mevkisindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, yangın söndürme işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin etkin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangından yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.