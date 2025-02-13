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Datça'da Su Kuyusuna Düşen Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Datça'da Su Kuyusuna Düşen Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesinde Kızlan Mahallesi'nde su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı. İtfaiye erinin halatla inmesiyle 10 metrelik kuyudan çıkarılan keçi, sahibine teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde su kuyusuna düşen keçi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kızlan Mahallesi'nde su kuyusuna keçi düştüğü ihbarını alan Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye hareket etti.

İtfaiye eri, 10 metrelik su kuyusuna halatla indi.

Kuyudan kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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