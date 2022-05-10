Datça'da "Satranç Ligi" müsabakaları başladı - Haberler

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Datça'da "Satranç Ligi" müsabakaları başladı

AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Datça'da 'Satranç Ligi' müsabakaları başladı

Datça ilçesinde, Mavi Yeşil Okullar projesi kapsamında gerçekleştirilen "Satranç Ligi" müsabakaları başladı.

Datça ilçesinde, Mavi Yeşil Okullar projesi kapsamında gerçekleştirilen "Satranç Ligi" müsabakaları başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Datça Satranç Eğitim Merkezi'nde yapılan müsabakalarda 39 sporcu öğrenci iki gün yarışacak.

Datça Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, yaptığı açıklamada, projeyle öğrencilerin kamu kaynaklarının etkin kullanılması, dünyada tüketim miktarları artan enerji kaynakları hakkında farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

Doğayla barışık, çevreye duyarlı, ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmenin önemini vurgulayan Aldal, satranç etkinliğini de yürütülen Mavi Yeşil Okullar projesinin sportif ayağı olduğunu dile getirdi.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

milli eğitim bakanlığı, okullar, Enerji, Kamu, Güncel, Haberler

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