Datça'da sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen sahte alkol operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bir araçta sahte alkol satışı yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler tarafından belirlenen araçta ve aracın sahibinin evinde yapılan aramada, alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen düzenek ve pet şişelere doldurulmuş miktar sahte alkol ele geçirildi.

Şüpheli M.S. gözaltına alındı.???????