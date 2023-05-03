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Datça'da sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Datça'da sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen sahte alkol operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen sahte alkol operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bir araçta sahte alkol satışı yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler tarafından belirlenen araçta ve aracın sahibinin evinde yapılan aramada, alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen düzenek ve pet şişelere doldurulmuş miktar sahte alkol ele geçirildi.

Şüpheli M.S. gözaltına alındı.???????

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel

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