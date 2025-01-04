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Datça'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Datça'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Muğla'nın Datça ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı evler su basarken, belediye ekipleri boşaltma çalışmalarına başladı. Tarım alanları su altında kaldı ve bazı hayvanlar telef oldu.

Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Datça ilçesinde sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma yaptı.

Kazım Yılmaz Bulvarı'ndaki su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

İlçede bazı tarım alanları su altında kalırken, bazı kümes hayvanları da telef oldu.

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, AA muhabirine, ilçede sağanağın etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Ekiplerin teyakkuz halinde çalıştığını dile getiren Atıcı, "Gece boyunca yağış olacak. Dere kenarında ve kot altında oturan vatandaşlarımız biraz daha dikkatli olurlarsa iyi olacak." dedi.

İskele Mahallesi Muhtarı Meri Bora, mahallede bazı evlerde su baskını oluştuğunu, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Öte yandan, sağanağın etkili olduğu Bodrum ilçesinde de ekipler olası su baskınlara karşı tedbir alıyor.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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