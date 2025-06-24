Datça'da Restoranın Bacasında Yangın Çıktı

Muğla'nın Datça ilçesinde restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

İskele Mahallesi Kumluk mevkisinde bir restoranın bacasında yangın çıktı.

Dumanı fark eden çalışanlar ile vatandaşlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Hızlı müdahaleyle alevler yayılmadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle restoranın bacasında hasar oluştu.