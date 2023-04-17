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Datça'da polis ekipleri okul çevreleri ve servislerde denetim yaptı

Datça'da polis ekipleri okul çevreleri ve servislerde denetim yaptı

Güncel Haberler

Datça ilçesinde polis ekipleri okul çevreleri ve servislerde denetim gerçekleştirdi.

Datça ilçesinde polis ekipleri okul çevreleri ve servislerde denetim gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim yaptı.

Öğrenci ve şoförlere gerekli bilgilendirmeler yapan ekipler, kontrol ettikleri 8 servis sürücüsünün kurallara uyduğunu tespit etti.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Datça Güncel Haberler

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