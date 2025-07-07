Datça'da Otel Havuzunda Hareketsiz Bulunan Genç Adam Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Datça ilçesinde bir otelin havuzunda hareketsiz halde bulunan 32 yaşındaki Ozan Ay, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde otel havuzunda hareketsiz halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Emecik Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Ozan Ay'ı (32) havuzda hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine otele sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel