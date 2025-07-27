Datça'da Orman Yangınlarına Karşı Nöbet Başlatıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde kaymakamlığın koordinasyonunda, jandarma ve Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından olası orman yangınlarına karşı, jandarma ve orman işletme ekipleri nöbet tutulmaya başlandı.

Yazın artan orman yangını tehlikesine karşı, Datça Kaymakamı Murat Atıcı'ın koordinasyonunda İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Şefliği ekipleri, yeşil vatan için 7/24 sahada görev yaparak yangına hassas ormanlıklarda devriye faaliyeti gerçekleştiriyor. Ekipler, vatandaşlara bilgilendirme yaparak uyarılarda bulunuyor. Ayrıca ilçe genelindeki camilerden de orman yangını tehlikesine karşı uyarı anonsları yapılıyor.

Datça Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Unutmayalım ufak bir kıvılcım, sonucu tahmin edilemeyen bir felakete dönüşebilir. Siz değerli misafirlerimizin lütfen belirtilen kurallara uymanızı, Valiliğimiz tarafından yasaklanan alanlara girilmemesi, ateş yakmamanız konusunda büyük bir hassasiyet göstermenizi önemle rica ediyoruz. Gelecek nesillerimiz için yeşil vatanımıza sahip çıkalım. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet ve duyarlılık için şimdiden teşekkür ediyoruz" denildi.

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