Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Kargı mevkiinde meydana geldi ve otluk ve makilik alanda etkili oldu. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Datça'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Datça ilçesi Kargı mevkiinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangının otluk ve makilik alanda etkili olduğu öğrenilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.