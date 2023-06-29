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Datça'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Datça'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

MUĞLA Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi Kargı mevkiinde orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken otluk ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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