Son dakika haberleri... DATÇA'DA ORMAN YANGINI Edinilen son dakika haberine göre Datça'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, bölgede arıcılık yapan vatandaşlar, kovanları alevlerden uzak bölgeye götürdü. Datça'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, bölgede arıcılık yapan vatandaşlar, kovanları alevlerden uzak bölgeye götürdü. Bunun yanı sıra besicilik yapan köylülerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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