Datça'da orman yangını (11) - Haberler

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Datça'da orman yangını (11)

Demirören Haber Ajansı - Umutcan Ören - Güncel
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Datça'da orman yangını (11)

YANIK: YANGIN BÖLGESİNE ACİL VE TEMEL İHTİYAÇLAR İÇİN 500 BİN TL GÖNDERİYORUZAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla, Datça'da bugün başlayan yangında ekipler sahada yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

YANIK: YANGIN BÖLGESİNE ACİL VE TEMEL İHTİYAÇLAR İÇİN 500 BİN TL GÖNDERİYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla, Datça'da bugün başlayan yangında ekipler sahada yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık. Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel

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