Datça'da Ölü Caretta Caretta Bulundu
Muğla'nın Datça ilçesinde sahil yürüyüşü yapanlar, ölü bir caretta caretta deniz kaplumbağası buldu. Yetkililere bildirilen durum sonrası, kaplumbağa belediye ekipleri tarafından sahilden alındı.
Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.
İskele Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapanlar, ???????deniz kaplumbağasını kıyıda hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirdi.
İncelemede ölü olduğu tespit edilen caretta caretta, belediye ekibince sahilden alınarak götürüldü.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel