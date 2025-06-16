Datça’da Okul Müdürlerine Başarı Belgesi

Datça’da Okul Müdürlerine Başarı Belgesi
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Muğla'nın Datça ilçesinde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla okul müdürlerine başarı belgesi verildi. Kaymakam Murat Atıcı, okul yöneticilerinin eğitim kalitesine katkısının önemini vurguladı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında sergiledikleri özverili çalışmalar dolayısıyla okul müdürlerine başarı belgesi verildi.

Kaymakam Murat Atıcı, Datça Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, okul yöneticilerinin ilçenin eğitim kalitesine sunduğu katkının önemli olduğunu belirtti.

Özverili çalışan yöneticilere teşekkür eden Atıcı, başarıların devamını diledi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Şube Müdürleri Erdoğan Başar ve Funda Arslan ile ilçede görev yapan tüm okul yöneticileri katıldı. Protokol üyelerince okul müdürlerine başarı belgesi verildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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