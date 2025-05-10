Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Korkulan olmadı! Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes
Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var

Datça'da Öğretmenler İçin Etkileşim Günü Düzenlendi

Datça'da Öğretmenler İçin Etkileşim Günü Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde öğretmenler için düzenlenen 'Etkileşim Günü' etkinliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile öğretmenler bir araya geldi. Eğitim süreçleri ve mesleki gelişim üzerine gerçekleştirilen sohbetlerin ardından müzik dinletisi düzenlendi.

Muğla'nın Datça ilçesinde, öğretmenler için "Etkileşim Günü" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ilçedeki öğretmenlerle buluştu.

Eğitim süreçleri, mesleki gelişim ve okul projeleri üzerine yapılan sohbetin ardından, "Datça Öğretmenleri Şarkılarda Buluşuyor" adlı müzik dinletisi sunuldu.

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Hafif Müzik eserlerinin seslendirildiği etkinlikte, öğretmenler hem sanatın keyfini yaşadı hem de meslektaşlarıyla anlamlı anlar paylaştı.

Emre Çay, öğretmenlerin motivasyonunu artırmayı hedefleyen bu etkinliğin, mesleki dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz

Türkiye'nin kilitlendiği meselede hükümetle hemfikir: Destekliyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.