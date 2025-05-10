Datça'da Öğretmenler İçin Etkileşim Günü Düzenlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde, öğretmenler için "Etkileşim Günü" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ilçedeki öğretmenlerle buluştu.

Eğitim süreçleri, mesleki gelişim ve okul projeleri üzerine yapılan sohbetin ardından, "Datça Öğretmenleri Şarkılarda Buluşuyor" adlı müzik dinletisi sunuldu.

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Hafif Müzik eserlerinin seslendirildiği etkinlikte, öğretmenler hem sanatın keyfini yaşadı hem de meslektaşlarıyla anlamlı anlar paylaştı.

Emre Çay, öğretmenlerin motivasyonunu artırmayı hedefleyen bu etkinliğin, mesleki dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.