Datça'da Öğrencilere Tütün Mamullerinin Zararları Anlatıldı

Datça'da Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri lise öğrencilerine tütün mamullerinin zararlarını anlattı.

Eğitimde, öğrencilere tütün ürünlerinin zararları ve bu ürünlerin kullanımıyla mücadelede alınacak önlemler hakkında bilgi verildi.

Eğitimde ayrıca, pasif etkileşimin önemi ve gençlerin tütün ve tütün ürünlerine ulaşımının engellenmesi için gereken önlemler üzerinde duruldu.

Datça Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Abbas Akgün, eğitimlerin amacının, gençleri tütün kullanımı konusunda bilinçlendirerek, sağlıklı bir gelecek için farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.