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Datça'da Öğrencilere Tütün Mamullerinin Zararları Anlatıldı

Datça'da Öğrencilere Tütün Mamullerinin Zararları Anlatıldı
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Datça'da gerçekleştirilen eğitimde, lise öğrencilerine tütün ürünlerinin zararları ve bu ürünlerden korunma yolları hakkında bilgi verildi. Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençlerin tütün kullanımı konusunda bilinçlenmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Datça'da Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri lise öğrencilerine tütün mamullerinin zararlarını anlattı.

Eğitimde, öğrencilere tütün ürünlerinin zararları ve bu ürünlerin kullanımıyla mücadelede alınacak önlemler hakkında bilgi verildi.

Eğitimde ayrıca, pasif etkileşimin önemi ve gençlerin tütün ve tütün ürünlerine ulaşımının engellenmesi için gereken önlemler üzerinde duruldu.

Datça Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Abbas Akgün, eğitimlerin amacının, gençleri tütün kullanımı konusunda bilinçlendirerek, sağlıklı bir gelecek için farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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