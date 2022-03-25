Datça'da öğrenciler "Mavi Yeşil Okullar Projesi" kapsamında fidan dikti - Haberler

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Datça'da öğrenciler "Mavi Yeşil Okullar Projesi" kapsamında fidan dikti

AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Muğla'nın Datça ilçesinde öğrenciler, fidan dikim etkinliğine katıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde öğrenciler, fidan dikim etkinliğine katıldı.

"Mavi Yeşil Okullar Projesi" kapsamında öğrencilere ağaç ve orman sevgisini aşılamak amacıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Eski Datça Mahallesi Halk Eğitimi Merkezi bahçesine ilköğretim öğrencileri tarafından keçi boynuzu fidanı dikildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, yaptığı açıklamama, amaçlarının çocuklara diktikleri ağaçları geleceğe miras bırakmaları bilincini aşılamak ve mavinin yeşilin ve israfın önemine vurgu yapmak olduğunu ifade etti.

Datça'da öğrenciler Mavi Yeşil Okullar Projesi kapsamında fidan dikti

Datça'da öğrenciler Mavi Yeşil Okullar Projesi kapsamında fidan dikti

Datça'da öğrenciler Mavi Yeşil Okullar Projesi kapsamında fidan dikti

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Hisarcık, okullar, Muğla, Datça, Güncel, Haberler

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