Datça'da öğrenciler kitap okuma etkinliğinde buluştu
AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Datça ilçesinde öğrenciler Amfi Tiyatro'da düzenlenen kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.
Datça ilçesinde öğrenciler Amfi Tiyatro'da düzenlenen kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Okur Gezer Projesi" kapsamında Datça'da yaklaşık 550 öğrenci kitap okuma etkinliğinde buluştu.
Amfi Tiyatro'daki etkinlikte öğrenci, öğretmen ve veliler beraberinde getirdikleri kitapları 1 saat 20 dakikada okuyarak farkındalık oluşturdu.
AA / Sebiha Arslan - Güncel