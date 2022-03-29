Datça'da öğrenciler kitap okuma etkinliğinde buluştu - Haberler

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Datça'da öğrenciler kitap okuma etkinliğinde buluştu

AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Datça'da öğrenciler kitap okuma etkinliğinde buluştu

Datça ilçesinde öğrenciler Amfi Tiyatro'da düzenlenen kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

Datça ilçesinde öğrenciler Amfi Tiyatro'da düzenlenen kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Okur Gezer Projesi" kapsamında Datça'da yaklaşık 550 öğrenci kitap okuma etkinliğinde buluştu.

Amfi Tiyatro'daki etkinlikte öğrenci, öğretmen ve veliler beraberinde getirdikleri kitapları 1 saat 20 dakikada okuyarak farkındalık oluşturdu.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü, Tiyatro, Kitap, Güncel, Haberler

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