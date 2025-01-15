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Datça'da Öğrenciler Başarılarıyla Ödüllendirildi

Datça'da Öğrenciler Başarılarıyla Ödüllendirildi
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Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen ödül töreninde, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Kaymakam Murat Atıcı, başarılı öğrencileri tebrik ederek, başarı için önemli unsurlara değindi.

Muğla'nın Datça ilçesinde, il genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende, İstiklal Marşı okuma yarışmasında il birincisi olan Kızlan Ortaokulu öğrencisi Zeren Kuzu ve En İyi Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında birinci olan Datça Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Meryem Temiz'e ödülünü Kaymakam Murat Atıcı verdi.

Ayrıca, basketbol müsabakalarında 13 ilçe arasında kızlarda il birincisi olan Yılmazlar Ortaokulu Kız Basketbol Takımı ve il ikincisi olan Erkek Basketbol Takımı ödüllendirildi.

Kaymakam Atıcı, elde edilen başarılardan gurur duyduğunu ifade etti.

Başarı elde eden öğrencileri tebrik eden Atıcı, "Başarının üç büyük sırrı vardır. Öncelikle devletimizi, milletimizi, bayrağımızı ve Atatürk'ümüzü seveceğiz. İkincisi anne baba duası alacağız. Üçüncüsü de iyi insan olacağız. Sadece okulda alınan eğitimle değil, farklı hobilerle kendinizi geliştirip, artı bir değerinizi ortaya koyarsanız ileriki dönemlerde çok daha fazla faydasını görürsünüz." diye konuştu.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve öğretmenler de katıldı.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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