Datça'da Makilik Alanda Yangın Söndürüldü

Datça'da Makilik Alanda Yangın Söndürüldü
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Muğla'nın Datça ilçesinde iskele mahallesinde çıkan yangın, orman ekipleri ve itfaiye tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangının çıktığı makilik alanda yaklaşık 2 hektarlık bir alan zarar gördü.

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İskele Mahallesi Panorama Tepesi'ndeki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği gönüllüleri sevk edildi.

Yangın 2 helikopterle havadan, çok sayıda ekiple de karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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