Datça'da mahalle sakinleri yolu ulaşıma kapatarak belediyeleri protesto etti
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Muğla'nın Datça ilçesinde Hızırşah Mahallesi sakinleri, Büyükşehir ve Datça Belediyelerini protesto etmek için yol kapattı.
Muğla'nın Datça ilçesinde Hızırşah Mahallesi sakinleri, Büyükşehir ve Datça Belediyelerini protesto etmek için yol kapattı.
Datça'da Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından beş yıl önce yapılan bölünmüş yol çalışmalarında Kazım Yılmaz Bulvarı'ndan Hızırşah Mahallesi'ne giden yol ulaşıma kapatılarak 1 kilometre ileriden açıldı.
Altı yıl önce Belediye Başkanı Uçar'ın kapatılan yolu en kısa sürede açacağı sözünü kendilerine verdiğini iddia eden mahalle sakinleri, defalarca belediyeye yaptıkları başvurulardan bir türlü sonuç alamadıklarını ve mağdur olduklarını öne sürdü.
Mesudiye'yi Palamutbükü'ne bağlayan ana yol üzerinde toplanan mahalleli, ellerinde Türk bayrağıyla yolu kapattı. Daha sonra mahalle sakinleri, Başkan Uçar'la görüşmek için belediye binası önünde toplandı.
Hızırşah Mahalle Muhtarı Özay Ermiş, "Hızırşah Mahalle'miz, Datça'nın Knidos'tan sonraki tarihi güzelliklerinin olduğu yer. Yol yapıldığından beri mahallemize ziyaretçi gelmez oldu. Biz de kendi adımıza kayıtlı olan Mesudiye'yi Palamutbükü'ne bağlayan ana yolu tarla sahibi olarak ve muhtarlık olarak kapatma kararı aldık. Hızırşah yolunun açılmasını istiyoruz. Bu konuda da gerekli yetkililerden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimizden büyükşehir yetkililerimizden destek bekliyoruz." dedi.
Belediye önünde toplanan mahalle sakinlerini karşılayan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise konunun kendilerini ilgilendirmediği, Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanına girdiğini iddia etti.