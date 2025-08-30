Datça'da MAG-AME Ekiplerinden Türk Bayrağı ve Atatürk Posterli İniş

MUĞLA'nın Datça ilçesinde Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekipleri, denizden 30 metre yükseklikteki Adaburnu tepesinden Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak iniş yaptı.

Datça'da MAG-AME arama kurtarma ekiplerinden oluşan dağcılık eğitimi almış 10 kişilik ekip, Mesudiye Ovabükü mevkisinde bulunan denizden 30 metre yükseklikteki Adaburnu tepesinden Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, denize indi. Muğla İl Koordinatörü Barış Muştu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri saygıyla andıklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
