Datça'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Datça ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Datça ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.A'nın (38) ilçede olduğunu belirledi.
Ekiplerce gözaltına alınan hükümlü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Sebiha Arslan - Güncel