Datça'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Datça ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Datça ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.A'nın (38) ilçede olduğunu belirledi. Ekiplerce gözaltına alınan hükümlü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA / Sebiha Arslan - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Datça Güncel Haberler

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