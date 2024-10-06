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Datça'da Kamyon Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Datça'da Kamyon Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Datça ilçesinde, orman ekiplerine yardımcı olmak üzere giden 75 yaşındaki Arif Zeybek, kamyonu ile yaptığı yolculuk sırasında meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybetti. Frenin boşalması sonucu ağaçlara çarpan kamyon, jandarma ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, orman ekipleri tarafından yapılan yol çalışmalarına yardımcı olmak üzere kendi kamyonu ile bölgeye giderken kaza yapan Arif Zeybek (75) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Emecik Mahallesi Alavara mevkinde meydana geldi. Arif Zeybek yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, seyir halindeyken iddiaya göre frenin boşalması sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Zeybek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeybek'in kendi kamyonuyla orman ekipleri tarafından yapılan yol çalışmalarına yardımcı olmak üzere bölgeye gittiği öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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