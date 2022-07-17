Datça'da kalp krizi geçiren iş insanı Mehmet Balduk yaşamını yitirdi Muğla'nın Datça ilçesinde katıldığı tekne turunda kalp krizi geçiren eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Mehmet Balduk hayatını kaybetti. Muğla'nın Datça ilçesinde katıldığı tekne turunda kalp krizi geçiren eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Mehmet Balduk hayatını kaybetti. Tatil için geldiği ilçede tekne turuna katılan iş insanı Balduk (66), Knidos mevkisinde bulundukları sırada aniden fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Balduk, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Balduk'un cenazesi, Datça Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Balduk, 1995-2011 döneminde 16 yıl Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığını yapmıştı. AA / Sebiha Arslan - Güncel Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Kalp Krizi Muğla Güncel Haberler

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