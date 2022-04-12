Datça'da kadın balıkçı ağlarını kendi tamir ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Datça'da kadın balıkçı ağlarını kendi tamir ediyor

AA - Sebiha Arslan - Güncel
 - Güncelleme:

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Muğla'nın Datça ilçesinde ev işlerinden arta kalan zamanlarında eşleriyle balığa çıkıp ağları tamir eden kadınlar görenlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Muğla'nın Datça ilçesinde ev işlerinden arta kalan zamanlarında eşleriyle balığa çıkıp ağları tamir eden kadınlar görenlerin ilgisini çekiyor.

İlçede yaşayan 48 yaşındaki İdil Sirel, 3 yıldır eşiyle balığa çıkarken aynı zamanda limanda yıpranan ağları onarıyor.

Sirel, AA muhabirine, balıkçılığın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Eşinin teşvikiyle balıkçılığa başladığını anlatan Sirel, "Ben de 'Bu işi yapabilirim' dedim. Bu işi eşimle sıraya koyduk. Bir gün ben gidiyorum, bir gün eşim gidiyor. Sıra bende olduğunda çok heyecanlı bir şekilde uyanıyorum. Erken saatlerde öncelikle gelip ağlarımı kontrol ediyorum. Ondan sonra Vira Bismillah deyip yola çıkıyorum." dedi.

"Balıkçılık benim ekmek kapım" diyen Sirel, "Balıkçılık zor iş. Hem yetenek ister, hem sabır ister. Gücümün yetmediği zamanlar da oluyor ama hiç bir zaman pes etmedim, etmeyeceğim de" ifadelerini kullandı.

Güzel havalarda kız arkadaşlarını da balığa çıkardığını anlatan Sirel, onların da kendisine özendiğini balıkçılık yapmak istediklerini ifade etti.

Sirel, denizin temiz tutulması ve gelecek nesillere güzel bırakılması gerektiğini vurguladı.

Datça'da kadın balıkçı ağlarını kendi tamir ediyor

Datça'da kadın balıkçı ağlarını kendi tamir ediyor

Datça'da kadın balıkçı ağlarını kendi tamir ediyor

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title