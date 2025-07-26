Datça'da Jandarma Orman Yangınlarına Karşı Denetim Yapıldı

Datça'da Jandarma Orman Yangınlarına Karşı Denetim Yapıldı
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Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla koylar, plajlar ve orman yollarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşları ormanlık alanlara girmemeleri ve ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekipleri koylar ve ormanlık alanda denetim yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla koy, plaj ve orman yollarında yaya, motorlu ve dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşları izinsiz ormanlık alanlara girmemeleri, anız ve bahçe temizliği için ateş yakmamaları, çevreye sigara izmariti ve çöp bırakmamaları konusunda uyardı.

İzinsiz kurulan çadırlar kaldırıldı.

Ayrıca denetimlerde, vatandaşların riskli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermeleri istendi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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