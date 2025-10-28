Haberler

Datça'da İsmet Tekinalp İlkokulu'nun Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Datça'da İsmet Tekinalp İlkokulu'nun Temel Atma Töreni Gerçekleşti
Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesinde İsmet Tekinalp İlkokulu'nun temel atma töreni, Vali İdris Akbıyık'ın katılımıyla yapıldı. Eğitime yapılan yatırımların önemi vurgulandı ve okulun kısa sürede tamamlanması dile getirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde İsmet Tekinalp İlkokulu'nun temel atma töreni, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın katılımıyla gerçekleşti.

Atatürk Caddesi'ndeki törene, hayırsever İsmet Tekinalp, il protokolü, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en değerli katkı olduğunu belirterek, okulun kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından okulun temeli atıldı.

