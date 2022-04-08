Datça'da imara aykırı binaların yıkımına devam ediliyor - Haberler

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Datça'da imara aykırı binaların yıkımına devam ediliyor

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Datça'da imara aykırı binaların yıkımına devam ediliyor

Muğla'nın Datça ilçesinde, imara aykırı ve kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımı sürüyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde, imara aykırı ve kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımı sürüyor.

Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Datça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapının bulunduğu Mesudiye Mahallesi'ne gitti.

Ekipler, yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan yapılar ile bazı iskelelerin yıkımını gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Hisarcık, Muğla, Datça, Güncel, Haberler

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