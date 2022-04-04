Datça'da imara aykırı binaların yıkımına devam ediliyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, imara aykırı ve kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımı sürüyor.

Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Datça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapının bulunduğu Sındı Mahallesi Zeytincik mevkisine gitti.

Ekipler, yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan 3 katlı, 8 odalı inşaatı bitmek üzere olan yapıyı yıktı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Datça Belediyesi İmar İşleri Müdürü Nuri Tatlı, gazetecilere, imara aykırı 200'e yakın yapıdan 60 kadarının yıkımının gerçekleştirildiğini, diğerlerinin de yıkılacağını söyledi.??????