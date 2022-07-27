Datça'da "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" yapıldı Muğla'nın Datça ilçesinde "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi. Muğla'nın Datça ilçesinde "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantı, Kay­ma­ka­m Mesut Çoban baş­kan­lı­ğın­da kaymakamlık binasında yapıldı. Çoban toplantıda yaptığı konuşmada, "Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz toplantılarımıza yeniden başladık. Ku­ru­lu­nun daha ve­rim­li ça­lı­şıl­ma­sı için görüş alışverişinde bulunduk. Üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi. Karşılıklı konuşmaların ardından toplantı sona erdi. Güncel AA / Sebiha Arslan Hisarcık Muğla Datça Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Datça'da 'İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı' yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.