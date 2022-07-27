Datça'da "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" yapıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.
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Muğla'nın Datça ilçesinde "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.
Toplantı, Kaymakam Mesut Çoban başkanlığında kaymakamlık binasında yapıldı.
Çoban toplantıda yaptığı konuşmada, "Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz toplantılarımıza yeniden başladık. Kurulunun daha verimli çalışılması için görüş alışverişinde bulunduk. Üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Karşılıklı konuşmaların ardından toplantı sona erdi.
AA / Sebiha Arslan - Güncel