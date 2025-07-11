Datça'da İki Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

İskele Mahallesi Özbel mevkisinde park halindeki taksi henüz belirlenemeyen nedenle hareket haline geçerek tarlaya devrildi.

Bu sırada aracı durdurmaya çalıştığı öğrenilen 2 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibince Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kazım Yılmaz Bulvarı'nda da bir motosikletin neden olduğu ve altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.