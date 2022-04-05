Datça'da Hacivat-Karagöz oyunu ile trafik eğitimi yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan Karagöz ve Hacivat oyunu ilkokul öğrencileri tarafından ilgiyle izlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Salih Erdem Çetiner tarafından sahnelenen oyunda, emniyet kemeri takmanın önemi, yaya geçidi kullanımı, polis- öğrenci ilişkileri ve genel güvenlik konuları mizahi bir şekilde aktarıldı.

Kabaklarlı İlkokulunda gerçekleşen etkinliğe 120 öğrenci katıldı. Gösteri sonrasında öğrencilere polis amblemi bulunan şapka, bere, düdük ve oyuncak arabalarından oluşan hediyeler verildi.