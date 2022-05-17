Datça'da "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı
AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Muğla'nın Datça İlçesinde, "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça İlçesinde, "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, gerçekleşen yürüyüşe, Kaymakam Mesut Çoban da katıldı.
Şenkaya Kavşağı önünden başlayan yürüyüşte öğrenciler ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.
Etkinliğe, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
AA / Sebiha Arslan - Güncel