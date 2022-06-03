Datça'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi - Haberler

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Datça'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Datça'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri düzenlendi

Datça İlçesinde, anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi.

Datça İlçesinde, anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Kabaklarlı İlkokulunda, anne ve anne adaylarına yönelik eğitim düzenlendi.

Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucu Maddeler konusunda duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, 95 anne ve anne adayları katıldı.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" seminerinde bilgilendirici broşürler ile 2 ekmek kısa filmi izletilerek, uyuma adlı mobil uygulama projesi tanıtıldı.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Narkotik Datça Güncel Haberler

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