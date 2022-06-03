Datça'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi - Haberler

Datça'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi Datça İlçesinde, anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi. Datça İlçesinde, anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Kabaklarlı İlkokulunda, anne ve anne adaylarına yönelik eğitim düzenlendi. Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucu Maddeler konusunda duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, 95 anne ve anne adayları katıldı. "En İyi Narkotik Polisi Anne" seminerinde bilgilendirici broşürler ile 2 ekmek kısa filmi izletilerek, uyuma adlı mobil uygulama projesi tanıtıldı. AA / Sebiha Arslan - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Narkotik Datça Güncel Haberler

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