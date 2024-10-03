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Datça'da Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi

Datça'da Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi
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Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen Dünya Yürüyüş Günü etkinliği, Kaymakam Murat Atıcı ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüyüş, sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde, Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Datça Toplum Sağlığı Müdürlüğünce düzenlenen ve İskele Mahallesi Sevgi Yolu'nda başlayan yürüyüşe, Kaymakam Murat Atıcı, Toplum Sağlığı Başkanı Doktor Abbas Akgün, kurum amirleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Kaymakam Atıcı, yaptığı konuşmada, Uluslararası Spor Federasyonu tarafından 1991 yılından itibaren hareketlilik için, spor ve yürüyüş etkinliği yapıldığını söyledi.

Obezite, hipertansiyona karşı, daha sağlıklı bir ömür için, farkındalık etkinliği düzenlendiğini ifade eden Atıcı, "Datça, havasıyla ve doğal güzelliğiyle ünlü bir kent. Hem farkındalık hem sağlığımıza sağlık katabilmek için yürüyüşlerimizi yapıyoruz." dedi.

Abbas Akgün ise "Günümüz şartlarında, hareketsiz yaşam tarzı da ister istemez sağlığımızı ve yaşam süremizi olumsuz etkilemektedir. Fiziksel aktivite sağlık için çok önemlidir. Hareketsiz yaşam ile toplumda obezite, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkların görülme sıklığı artmakta. Yürüyüş yapmak gibi fiziksel aktiviteler vücut direncini arttırır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel

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